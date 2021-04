Minas Gerais registrou, nesta quinta-feira (1º), o terceiro maior número de mortes confirmadas em 24 horas em decorrência da Covid-19. Em apenas um dia, 396 óbitos ocasionados pela Covid-19 foram computados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Os dois maiores registros foram notificados no mês de março e são dos dias 27, com 479 mortes, e 31, com 417.

Desde o início da pandemia até o primeiro dia do mês de abril, o Estado somou 24.728 vidas perdidas para a doença. Destes, 37 eram crianças menores de 9 anos. A taxa de letalidade está em 2,2% e 798 municípios já tiveram pelo menos um óbito em decorrência da doença.

O levantamento divulgado nesta manhã também atualiza o número de casos do novo coronavírus. Em um dia, foram 11.943 novos registros. Ao todo, 1.135.856 pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus no Estado. Já os recuperados da enfermidade somam 1.016.078. O boletim epidemiológico aponta ainda que 95.050 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

Até a manhã de hoje, 1.618.941 mineiros já receberam a primeira dose da vacina contra o vírus. Em todo o Estado, 539.724 pessoas já tomaram a segunda aplicação, de acordo com os dados do vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha de imunização.

Do público-alvo da ação, foram vacinados 522.645 profissionais da linha de frente no combate à doença, 29.594 idosos que estão em asilos, 3.644 deficientes que vivem residências inclusivas e 7.057 índios de aldeias mineiras.

Com relação à segunda dose, 301.316 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 21.495 em idosos, 2.454 em deficientes e 6.023 em indígenas. O levantamento atual também informou que, até o momento, 1.056.001 idosos com mais de 60 anos já foram imunizados. Destes, 208.436 receberam a aplicação em segunda dose.

De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde já disponibilizou 3.635.330 vacinas, sendo 3.548.105 distribuídas aos municípios.

