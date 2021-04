Mais 484 mortes provocadas pela Covid-19 foram registradas nas últimas 24 horas em Minas. Este é o quarto maior número de óbitos confirmados em apenas um dia, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), divulgado nesta quarta-feira (14). Os três registros superiores foram notificados em abril, nos dias 7, com 508 mortes, 8, com 492 e 2, com 486.

Desde o início da pandemia até a manhã desta quarta, o Estado soma 28.636 vidas perdidas para a doença. A taxa de letalidade está em 2,3%. Ao todo, 811 municípios notificaram pelo menos um óbito. Também no levantamento divulgado, o governo atualizou o número de casos. Foram 11.286 confirmações em apenas um dia. Ao todo, 1.247.258 mineiros foram infectados.

Já o número de recuperados da doença chega a1.132.953 pessoas. O boletim aponta ainda que 85.669 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

Imunizados

A primeira dose da vacina contra a Covid-19 já foi aplicada em 2.487.845 mineiros. Deste grupo, 830.115 tomaram a segunda aplicação, de acordo com os dados do vacinômetro, painel da SES que monitora a campanha em Minas.

Do público-alvo da ação, foram protegidos 565.545 profissionais da linha de frente no combate à doença, 29.511 idosos que estão em asilos, 3.694 deficientes que vivem residências inclusivas e 7.131 índios de aldeias mineiras. Com relação à segunda dose, 321.197 foram aplicadas em trabalhadores da saúde, 21.777 em idosos, 3.622 em deficientes e 6.121 em indígenas.

Dos idosos com mais de 60 anos e povos e comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhas, foram imunizadas 1.811.964 pessoas, das quais 477.398 receberam a segunda aplicação. De acordo com a SES, para todo o território mineiro, o Ministério da Saúde já disponibilizou 5.130.130 vacinas, sendo 5.000.687 distribuídas aos municípios.

