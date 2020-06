Apenas 42 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados aos pacientes com o novo coronavírus estão disponíveis em Belo Horizonte, de acordo com o boletim epidemiológico da prefeitura, divulgado nesta sexta-feira (26). Isso representa 86% de ocupação das 301 UTIs para Covid-19 existentes, neste momento, na capital mineira.

A taxa de ocupação geral de leitos na cidade também continua a subir e atingiu 87%. Com isso, dos atuais 990 leitos disponíveis na rede pública de saúde de BH, 861 estão ocupados.

A situação fica mais alarmante com o avanço progressivo de casos de Covid-19 na capital. De acordo com Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são 121 mortes confirmadas e 874 pessoas já infectadas pela doença.

A explosão de casos, mortes e internações pelo novo coronavírus levou o Comitê de Enfrentamento à Covid a recuar a flexibilização do comércio. Nesta sexta-feira, o executivo ordenou que lojas que estavam autorizadas a funcionar voltem a fechar as portas a partir da próxima segunda-feira (29). Apenas os serviços essenciais ficam liberados.



De acordo com o infectologista Estevão Urbano, médico que pertence ao comitê, a medida é essencial para tentar manter a situação sob controle. "Faz-se necessário um novo passo, para não deixar a situação explodir, para as pessoas não ficarem sem leitos. É dar uma estancada neste exponencial de contaminações e, logo em seguida, começar flexibilizações de forma intermitente, que parece ser a estratégia mais adequada nesta pandemia que vai demorar", destacou.



Em menos de cinco semanas, quando o afrouxamento do isolamento foi autorizado pela prefeitura, a cidade viu mais que dobrar os registros da doença. Em 25 de maio eram 1.402 casos e 42 óbitos na capital mineira.