Com a adesão da segunda doses da CoronaVac abaixo do esperado, Belo Horizonte realiza, nesta quinta-feira (1º), uma "repescagem" para quem ainda não completou o esquema vacinal. Na cidade, de acordo com a prefeitura, 34 mil pessoas, entre trabalhadores da Saúde e idosos, não voltaram aos postos de saúde para o reforço.

Subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta alerta que “só com a segunda dose a pessoa estará mais protegida contra a Covid-19, além de contribuir com a redução da circulação do vírus na cidade”.

Quem ainda não completou o esquema de imunização deve ir até um dos postos indicados pela PBH, levando documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina que comprove a primeira dose. Confira os locais de vacinação aqui.

Na próxima sexta-feira (2), será iniciada, com a primeira aplicação, a vacinação para pessoas com 49 anos completos até 31 de julho. A expectativa de público nesta etapa é de 26 mil pessoas. A imunização acontecerá nos postos fixos e extras, das 7h30 às 16h30, e nos pontos de drive-thru das 8h às 16h30. Os locais serão divulgados em breve.

Os moradores devem levar documento de identificação com foto. Os outros requisitos incluem: ser residente de Belo Horizonte; não ter recebido vacina contra a Covid-19; não ter recebido outra vacina nos últimos 14 dias e não ter sido infectado pelo novo coronavírus com início de sintomas nos últimos 30 dias.

