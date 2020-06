A terceira fase de reabertura de hospedagens, comércios e serviços prevista para esta quinta-feira em Santana do Riacho, cidade na Região Central de Minas que faz parte da Serra do Cipó, está suspensa. A decisão foi publicada em decreto municipal nesta quarta-feira (24).



De acordo com o documento, os comércios essenciais e segmentos com funcionamento autorizado nas duas fases vigentes continuam abertos com as mesmas regras dos decretos anteriores. Ainda segundo a administração municipal, a Lapinha da Serra segue fechada para todas as atividades.



Um dos motivos alegados para o recuo na flexibilização está relacionado com a taxa de ocupação de leitos acima de 80% em Belo Horizonte e Lagoa Santa, na Grande BH. A orientação do governo estadual para interrupção flexibilização comércios e serviços na macrorregião Central de Minas também foi levado em consideração para a decisão da prefeitura de Santana do Riacho.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estaudal de Saúde divulgado nesta quarta-feira, o município não tem nenhum caso de coronavírus.



Polêmica



Moradores de Santana do Riacho realizaram um protesto há duas semanas, na véspera do feríado prolongado de Corpus Christi, pedindo para que os turistas não ocupassem a cidade. Um decreto municipal publicado no dia 10 autorizou a reaberturas de pousadas na cidade.

Os moradores já mostravam preocupação com a transmissão da doença e afirmavam que o município não estava preparado para a reabertura. A prefeitura, no entanto, havia informado que todas as pousadas que estão sendo visitadas pela administração municipal estavam dentro da regularidade.

Confira as quatro ondas para a flexibilização em Santana do RIacho:



1ªOnda (autorizada)

- Cartórios;

- Clinicas oftamológicas, dentárias e veterinárias (atendimentos de urgência/

emergência);

- Floriculturas;

- Imobiliárias;

- Lavanderias;

- Lojas de artesanato;

- Lojas de artigos para casas e utilidades, tecidos e aviamentos;

- Lojas de assistência para celular;

- Lojas de móveis;

- Lojas de vestuário, acessórios e calçados;

- Óticas;

- Papelarias



2ª Onda (autorizada)

- Academias, estúdios de pilates e yoga;

- Agência de serviços da Cemig;

- Auto escolas;

- Bares, restaurantes e lanchonetes do distrito Serra do Cipó;

- Igrejas e tempos religiosos;

- Meios de hospedagem no distrito Serra do Cipó (exceto áreas de camping e

casas de aluguel sem CNPJ);

- Salões de beleza e barbeiros.



3ª Onda (suspensa)

- Áreas de camping no distrito Serra do Cipó;

- Atrativos turísticos no distrito Serra do Cipó;

- Bares, restaurantes e lanchonetes nas demais localidades do município;

- Meios de hospedagem nas demais localidades do município (exceto áreas de

camping e casas de aluguel sem CNPJ);

- Receptivos turísticos, guias de turismo, condutores locais e operadores de

atividades;

- Transportadoras turísticas.



4ªOnda (suspensa)

- Áreas de camping nas demais localidades

- Atrativos turísticos nas demais localidades do município;

- Feiras ao ar livre.