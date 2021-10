Pelo menos 500 das 853 cidades de Minas estão sem óbitos por Covid-19 há um mês. O dado da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) se refere ao intervalo entre 6 de setembro e 6 de outubro. A lista de municípios, no entanto, não foi informada.

O cenário é reflexo do avanço da campanha de vacinação. Em um comunicado do governo estadual, o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, também reforçou que a imunização tem reduzido as internações de pacientes graves.

"Temos um grande crescimento na segunda dose aplicada. Em breve, devemos ter 70% de todo o público-alvo com todo o esquema completo", disse, após participar de reunião do Comitê Extraordinário Covid-19 nesta quinta-feira (7).

Conforme a SES, 83% das pessoas com 12 anos ou mais já receberam a primeira dose contra o coronavírus no Estado. Já com relação à segunda dose - ou dose única, da Janssen -, a cobertura está em 49%.

Queda nas internações

Com relação à ocupação dos leitos hospitalares, Minas registrou 617 pacientes internados na última terça-feira. Há duas semanas, eram 716. Em um mês, a queda foi de 25%.

Outro dado importante é com relação à incidência da doença nos últimos sete dias. A redução foi de 25%. O número mostra que o vírus está circulando menos.

Minas Consciente

O secretário de Saúde também informou, durante a reunião do comitê, que todas as macrorregiões do estado seguem na Onda Verde, fase mais flexível do plano Minas Consciente.

Seis das 14 macrorregiões de saúde do estado estão na Onda Verde há dez semanas. São elas: Centro-Sul, Jequitinhonha, Norte, Oeste, Sudeste e Vale do Aço.

Leia mais:

Incidência da Covid cai 84% e BH registra menor circulação do vírus no ano

BH aplica doses de reforço contra a Covid-19 para idosos e imunossuprimidos nesta quinta