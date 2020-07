Entre domingo (12) e segunda-feira (13), a rede pública em Belo Horizonte passou a contar com mais 20 leitos de terapia intensiva para atender pacientes com Covid-19. Dessa forma, a taxa de ocupação caiu de 89% para 84%, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta terça-feira (14).

Mas isso não quer dizer que houve uma redução na demanda pelo atendimento de alta complexidade. No domingo, havia 370 leitos de UTI disponíveis e 329 deles ocupados. No dia seguinte, a rede pública passou a contar com 390 leitos de terapia intensiva, ocupados por 327 pacientes.

Já entre os 665 leitos de UTI reservados para pessoas com enfermidades diferentes da Covid, a taxa de ocupação é de 86%.

A rede pública conta ainda com 1.072 leitos de enfermaria para pacientes com Covid e 76% deles estão ocupados.

Minas Gerais

Em toda Minas Gerais, são 900 pessoas internadas com Covid em leitos de UTI e 1.703 em leitos clínicos – ou seja, neste momento, existem 2.603 pacientes internados por causa do novo coronavírus no Estado.

No início do mês, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) anunciou que projetava o pico da epidemia para esta quarta-feira (15). A previsão era de 2.500 internações em um único dia.

