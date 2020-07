Belo Horizonte contabilizou, em 24 horas, mais 962 casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (22), a cidade tem 15.051 confirmações de pessoas infectadas pelo vírus desde março – na data anterior eram 14.089.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, havia dados represados de testes positivos que foram lançados nesta data, por isso o volume de confirmações foi bem maior do que o normal.

Uma prova de que não houve registro de tantos casos da doença nos últimos dias está no próprio boletim epidemiológico. O documento indica que houve uma redução expressiva no número de pacientes em acompanhamento (hospitalizados ou em isolamento domiciliar que não receberam alta). Nesta quarta, são 1.386 pessoas em tratamento da doença, enquanto no dia anterior eram 2.708.

O novo boletim indica ainda que Belo Horizonte registrou 399 mortes por Covid, 21 a mais do que no dia anterior. Venda Nova continua a ser a regional com maior número de óbitos, com 60 vidas perdidas para a doença. Estão sendo investigadas outras 129 mortes na cidade.

