Com menos passageiros circulando nos ônibus de Belo Horizonte por causa da pandemia do novo coronavírus, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) não descartar adotar uma medida drástica: cortar a circulação de alguns coletivos no período noturno. A medida, de acordo com o presidente da entidade Joel Paschoalin, é avaliada para reequilibrar as contas.

Com o isolamento social vivido na capital há nove dias, a queda no número de passageiros foi de 75%. Ainda conforme o sindicalista, apenas 22% dos coletivos deixaram de rodar. "O sistema está em um momento muito crítico (...) e ainda estamos atendendo a determinação do prefeito de máximo passageiro sentado", declarou.

Paschoalin detalhou que 75% da receita das empresas vai para pagar os salários dos funcionários (50%) e óleo diesel (25%). O resultado, de acordo com ele, é o colapso do sistema de transporte coletivo. "Uma ou outra empresa que tiver dificuldade em completar o diesel, pode ser que não entre no noturno e corte viagem que carregue dois, três ou cinco passageiros. Podem vir a ser cortada para que a gente garanta que, no momento de pico, que onde tem mais passageiros, não haja essa preocupação", disse.

Veículos estão circulando vazios, conforme o Setra-BH

Serviço fundamental

O Setra-BH reconhece que o transporte público é essencial para o funcionamento da cidade. "Nós estamos transportando as pessoas dos hospitais, até o supermercado, farmácia (...) Temos que ter uma posição imediata e urgente para que a gente consiga manter o serviço", pontuou o presidente do Setra-BH.

"Tem que trazer recurso de fora porque o arrecadação da roleta, de maneira alguma, é suficiente para manter as operações da empresa. A situação está ficando cada dia mais crítica", prosseguiu Paschoalin. A BHTrans foi procurada pela reportagem, mas até a publicação desta matéria ainda não havia se manifestado.

