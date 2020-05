A Covid-19 já infectou 7.516 pessoas em 397 municípios mineiros, conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Nas últimas 24 horas, 554 casos foram confirmados. O número representa novo recorde de notificações em apenas um dia - em 22 de maio foram 339 registros no mesmo intervalo. Além disso, mais quatro mortes provocadas pela doença constam no boletim. O total de óbitos chega a 234. Os dados foram atualizados na manhã desta terça-feira (26).

Dentre os doentes, 1.491 são de Belo Horizonte. A capital também é a que tem o maior número de óbitos: 43. Nesta segunda-feira (25), a metrópole iniciou a primeira fase do processo de flexibilização social, com a abertura gradual do comércio. Juiz de Fora é a segunda cidade com mais mortes. Vinte e seis pessoas perderam a vida no município da Zona da Mata.

Do total de pessoas que morreu no Estado, 76% tinham mais de 69 anos. Além disso, 89% tinham outras doenças que podem ter agravado a Covid-19. Em Minas, a taxa de letalidade do coronavírus é de 3,1%.

O Estado também divulgou nesta terça a quantidade de moradores infectados que se recuperaram. São 3.655 pessoas curadas. Outras 3.627 seguem em acompanhamento, sendo que 3.591 estão em isolamento domiciliar e 1.316 internadas em unidades de saúde.

