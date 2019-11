Se Belo Horizonte mantiver, nos próximos três anos, o ritmo médio de crescimento da frota de veículos registrado desde 2015, a capital deverá ter mais veículos do que pessoas em 2022. A cidade tem, hoje, uma frota de 2.199.069 veículos, o que representa expansão de 7,7% em relação aos pouco mais de 2 milhões contabilizados em 2018, conforme levantamento divulgado pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) na útlima terça-feira (12). Nas ruas da capital, os números se traduzem em um cenário de cada vez mais congestionamentos e aumento do tempo gasto no trânsito.

Para chegar a essa projeção, a reportagem do Hoje em Dia fez um cálculo - verificado pelo Coordenador Geral de Graduação e Coordenador do curso de Ciências Econômicas do Ibmec-MG, Márcio Salvato - que teve como base dois dados diferentes. O percentual médio de aumento da frota da capital mineira desde 2015 e a metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para estimar a população da cidade nos útlimos anos, já que o último censo é de 2010.

O órgão oficial de estatísticas do país estima em 0,64% a taxa média de crescimento anual da população em BH. Mantido esse ritmo, a cidade, que tem uma população aproximada atual de 2.512.070, conforme o próprio IBGE, deve alcançar o número de 2.560.611 moradores em 3 anos.



Para especialista, cenário da mobilidade urbana de BH nos próximos anos é o "pior possível" Para especialista, cenário da mobilidade urbana de BH nos próximos anos é o "pior possível"

A expansão da frota de veículos, no entanto, é bem maior. Nos últimos cinco anos, o aumento médio foi de 6,6%. Se o ritmo for mantido, a cidade terá, em 2022, aproximadamente 2.669.105 veículos. Ou seja, em três anos, BH poderá ter cerca de 100 mil carros a mais do que moradores, algo em torno de 1,04 carro por morador. "Este é um cálculo até conservador", pondera o economista Márcio Salvato.

Para se ter ideia, o volume de veículos em Belo Horizonte cresceu 1 milhão em 10 anos, passando de 1,2 milhão em 2009 para quase 2,2 milhões neste ano, um aumento de 80%. Segundo dados do Mapa de Motorização Individual 2019, do Observatório das Metrópoles, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Região Metropolitana de BH teve o maior aumento da frota de veículos entre as metrópoles do país. A região teve um aumento de 7,3% de 2017 para 2018, enquanto a média nacional foi de 3,7%, quase metade do índice da Grande BH.



Clique para ampliar e ver a evolução da frota de veículos de BH nos últimos 5 anos Clique para ampliar e ver a evolução da frota de veículos de BH nos últimos 5 anos

"Cenário é o pior possível", diz especialista

Para o chefe da Engenharia de Transportes e Geotecnia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Nilson Tadeu Nunes, o cenário de mobilidade urbana em BH é o pior possível. "Nós não temos um estudo estratégico e conjunto para a Região Metropolitana. BH faz um e cada cidade faz o seu. Dentro de alguns anos, ou você muda de cidade ou compra um helicóptero", pontua.

O especialista pondera que para mudar a situação atual será preciso um projeto de impacto, com a implantação de novas tecnologias, o que demanda contratar, projetar. "Isso não é algo que vá ser resolvido em um ou dois mandatos, mas sim em 20, 30 ou 40 anos. Por isso é importante que seja feito um plano definitivo e estratégico. O que não dá para entender é como que o metrô de uma cidade do tamanho de BH não tenha nem a linha 1 concluída e, nesse meio tempo, a cidade tenha investido milhões para implantar o Move, que pode até funcionar nas pistas exclusivas, mas acaba andando a 4 km/h quando chega na região central nos horários de pico", argumenta Nunes.

Procurada, a BHTrans ainda não se manifestou sobre as estratégias para o enfrentamento do crescimento da frota e melhoria da mobilidade urbana.

Leia mais:

Radar da Cristiano Machado é o campeão de multas pelo segundo ano seguido; confira o ranking

Vereador de BH quer ampliar horário de funcionamento do Parque Municipal até as 21h; entenda a ideia

'O carro autônomo não vai resolver o trânsito sozinho', diz presidente do Waze