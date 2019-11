No primeiro dia últil de mais um aumento de passagem do metrô, que passou a custar R$3,70 nesse domingo (3), centenas de pessoas lotaram a plataforma da Estação Santa Tereza, na manhã desta segunda-feira (4), por causa de uma parada não programada do trem. O vagão lotado de passageiros teria saído da Estação Vilarinho e apresentado problemas na Santa Tereza, onde todos os passageiros desceram. A informação é de que a composição passaria por manutenção.



A estudante Júlia Campos, de 18 anos, contou que chegou cedo à estação para embarcar para a PUC Coração Eucarístico, onde teria prova cedo na Faculdade de Educação Física. "Acho que vou perder a prova. Liguei para o meu pai, falei que estava esperando há 20 minutos e não tinha previsão de saída do metrô. Então meu pai vai me levar e vou ver se chego a tempo", explicou.



A reportagem do Hoje em Dia entrou em contato com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos e aguarda retorno.

Usuários reclamaram da demora para embarcar

Aumento de passagens



O metrô de Belo Horizonte teve o quarto aumento consecutivo neste domingo (3) e a tarifa passou, então, a custar R$3,70. O reajuste obedece a um cronograma estabelecido pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).



De acordo com a empresa, responsável pelo serviço na capital mineira, os aumentos representam uma recuperação tarifária. Em Belo Horizonte, onde a passagem custava R$ 1,80 até maio deste ano, não havia reajuste há 13 anos.



Os aumentos são implementados de maneira gradual e, em março de 2020, a passagem vai chegar a R$ 4,25.



A CBTU contabiliza 60 milhões de passageiros por ano e conforme reportagem do Hoje em Dia, os reajustes vêm contribuindo para uma queda no número de usuários. Nos primeiros sete meses deste ano, 1,2 milhão pessoas deixaram de usar o trasnsporte. se comparado ao mesmo período de 2018.



