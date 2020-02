Um ônibus do transporte metropolitano da linha 7550, que faz o trajeto do bairro Alvorada, em Contagem, até Belo Horizonte, bateu em um poste na avenida Amazonas, altura do bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul da capital, na manhã desta terça-feira (5).

O motorista do coletivo disse aos policiais militares que seguia pela faixa do meio da avenida, no sentido centro-bairro, mas, ao acionar a marcha em uma descida, o veículo aquaplanou e ele perdeu o controle da direção, fazendo com que o coletivo atingisse em cheio o poste, que ficou bastante danificado.

Chovia no momento do acidente. Felizmente, ninguém se feriu. O veículos continua no local à espera de um reboque e, segundo a BHTrans, o trânsito na região não foi afetado. A Cemig também foi acionada.

Moradores da capital devem continuar em alerta, especialmente os motoristas, já que a previsão é de muita chuva até esta quinta-feira (6).

Leia mais:

Atenção: deslizamento de terra interdita faixa da Mário Werneck com Barão no sentido BH Shopping

Vídeo: 'cachoeira' provocada por temporal assusta motoristas na MG-040, em Sarzedo

Temporal alaga ruas e deixa pessoas ilhadas em Sarzedo