Mais 18.910 casos da Covid-19 foram registrados em Minas em apenas um dia. É o novo recorde no Estado. Na quarta-feira (12), foram 18.153 registros em 24 horas. Em abril, quando o país vivia o pico da doença, a Secretaria de Saúde chegou a computar 16.479 notificações, a maior alta de contaminações até então.

Segundo dados do boletim epidemiológico, atualizado nesta sexta-feira (14), Minas tem mais de 2,3 milhões de casos da doença. Em relação ao número de óbitos, foram 23 confirmados entre essa quinta e sexta, elevando para 56.791 as vidas perdidas no Estado.

Já os recuperados somam 2,1 milhões. Outros 94 mil mineiros estão em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Pico de casos

O território mineiro vem registrando consecutivas altas de casos do novo coronavírus. Ainda assim, não atingiu novo pico da doença. Um cenário ainda pior deve ocorrer daqui duas ou três semanas. Até lá, as notificações continuarão em alta, conforme informou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti na quarta.

“A média móvel vai subindo. Iremos ter mais do que 18 mil casos diários na próxima semana, não tenho dúvida. Iremos aumentar e nosso pico vai ser muito alto. Muito acima do que vivenciamos no ano passado”, disse.

Diante deste cenário e para evitar que os dados relacionados à doença continuem disparando, o secretário orienta que a população busque o reforço. Hoje, cerca de 3 milhões de pessoas aptas ainda não garantiram a terceira dose.

“Esse número não é exato, mas muita gente ainda não recebeu o reforço. A gente vem aumentando as campanhas para que as pessoas entendam o papel da vacina e vem conversando para que os municípios façam busca ativa. O reforço se mostra muito importante para a variante Ômicron, então a gente tem que garantir”, finalizou.

Vacinação

Mais de 86% da população com 12 anos ou mais concluiu o esquema vacinal contra a Covid até esta manhã em Minas. Isso representa mais de 15,6 milhões de pessoas.

Já a primeira dose foi aplicada em 16,6 milhões de mineiros, o que representa quase 92% do público-alvo. Ao todo, 40 milhões de doses foram enviadas para o Estado pelo Ministério da Saúde, das quais 38,3 milhões foram distribuídas aos municípios.

