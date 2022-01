Mais 18.153 casos de Covid-19 foram registrados em Minas Gerais em apenas um dia. Este é o recorde de confirmações no Estado desde o início da pandemia, em março de 2020. Em abril, quando o país vivia o pico da doença, a Secretaria de Saúde chegou a computar 16.479 notificações, a maior alta de contaminações até então.

Segundo dados do boletim epidemiológico, atualizado nesta quarta-feira (12), Minas tem mais de 2,2 milhões de casos da doença. Em relação ao número de óbitos, foram 11 confirmados no mesmo período de 24 horas, elevando para 56.755 as vidas perdidas no Estado.

Já os recuperados somam mais 2,1 milhões. Outros 69.322 mineiros estão em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Vacinação

Mais de 86% da população com 12 anos ou mais concluiu o esquema vacinal contra a Covid até esta manhã em Minas. Isso representa mais de 15,6 milhões de pessoas.

Já a primeira dose foi aplicada em 16,6 milhões de mineiros, o que representa quase 92% do público-alvo. Ao todo, 40 milhões de doses foram enviadas para o Estado pelo Ministério da Saúde, das quais 38,3 milhões foram distribuídas aos municípios.

