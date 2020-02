Em um espetáculo, com direito a um show de percussão, o Unidos do Samba Queixinho agitou as ruas do Centro de Belo Horizonte na tarde deste domingo (23). Embalado pelo som de uma animada bateria, o bloco partiu da rua da Bahia e arrastou milhares de pessoas.

O término do desfile de outros blocos na região central da capital fez com que o número de foliões aumentasse gradativamente ao longo do cortejo.

Criado em 2009, o bloco Samba Queixinho prega como principal missão a alegria. O desfile deste ano cumpriu com louvor o objetivo. Bastava reparar no semblante dos foliões para notar que o Queixinho se tornou um dos blocos mais animados do Carnaval de BH.

Entretanto, apesar do clima de descontração e leveza no cortejo, a multidão fez várias manifestações de cunho político, especialmente em tom crítico ao presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem Partido).

Segurança reforçada

O temor de que houvesse muitas ocorrências em função do grande aglomerado de pessoas em ruas estreitas pelas quais o cortejo passou fez com que o policiamento no desfile reforçado.

A cada esquina em que o bloco passava era possível notar a presença de um número considerável de polícias militares.

Entretanto, apesar do receio, nenhum tumulto ou grave intercorrência foi registrado.

