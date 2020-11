A Prefeitura de Belo Horizonte divulgou nesta quarta-feira (18), por meio de um decreto municipal, medidas de auxílio aos contribuintes e membros dos setores de comércio e serviços afetados pela pandemia do novo coronavírus. O documento prorroga o prazo para pagamento de tributos como as taxas de fiscalização de localização e funcionamento, de fiscalização sanitária, expediente, fiscalização de engenhos de publicidade e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

De acordo com o decreto, a medida foi tomada para reduzir os impactos sobre a atividade econômica do município, caudados pelas ações de contenção da pandemia. Com isso, as taxas poderão ser pagas em até cinco parcelas mensais consecutivas, sendo a primeira com vencimento em 30 de julho de 2021. Em relação ao IPTU, as parcelas com vencimento entre 15 de abril e 15 de dezembro foram prorrogadas para pagamentos em seis parcelas mensais, com vencimento a partir de 30 de julho a 20 de dezembro de 2021. As parcelas do imposto vencidas nos dias 15 de fevereiro e 15 de março deste ano, e que ainda não foram pagas, podem ser recolhidas, com os respectivos acréscimos legais, até 31 de dezembro de 2020.

No início da semana, em entrevista exclusiva ao Hoje em Dia, o novo presidente da Abrasel-MG, Matheus Daniel, havia se queixado da tributação do setor na capital, mesmo com as restrições adotadas na pandemia. "Os impostos continuam a 100%, mas nosso funcionamento está a 30% ou 40%", comentou. Além das prorrogações de pagamento, a instauração de novos procedimentos de cobrança e do encaminhamento de certidões da dívida ativa para cartórios de protesto, foi suspensa pelos próximos cem dias.

Abrasel retira ação judicial

As novas medidas de ajuda e a declaração feita por Alexandre Kalil após a vitória do último domingo, afirmando que um dos principais compromissos será a retomada do comércio, fez com que a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG) retirasse da justiça a ação movida contra a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que exige isonomia entre as atividades de autosserviço.

A prática está proibida nos restaurantes a quilo desde 20 de março, porém continua sendo liberada em vários outros setores da economia, segundo a Abrasel. O presidente da associação, Matheus Daniel, disse que o setor está à disposição a construir soluções no intuito de salvar os bares e restaurantes, além de garantir empregos e preservar vidas, mas salienta que é preciso que o comitê de epidemiologistas da PBH também esteja aberta ao diálogo. “Não é aceitável que a colher de servir arroz seja a grande vilã da transmissão do coronavírus. Se nosso cliente passar álcool em gel nas mãos, calçar luvas descartáveis e usar máscara ao se servir, qual seria o risco? A própria Organização Mundial da Saúde já afirmou que o alimento não é responsável por contaminação. Será que o self-service é mais perigoso do que os ônibus lotados aos quais a população diariamente está exposta?”, questionou.

O presidente ainda solicitou a flexibilização do horário de funcionamento do setor. Como justificativa ele alega que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estendeu o horário de votação nas eleições do último domingo (15), entre 7h e 17h, para que não houvesse aglomeração. “Sendo assim por que então os bares devem ter seu horário de funcionamento reduzido? Não seria muito mais óbvio dividir a demanda permitindo que o setor funcionasse até meia noite por exemplo? O protocolo atual faz com se aumente a concentração de pessoas no mesmo horário", disse.

A respeito dos horários em que são permitidos a venda de bebidas alcoólicas durante a semana, Matheus Daniel fez um questionamento. “Por que não permitir essa venda de segunda a sexta-feira partir das 11h? Qual a diferença técnica para o fim de semana? Ou então por que não permitir a venda de bebidas de 19h a meia noite, mantendo assim as mesmas cinco horas de venda, mas em um horário que é melhor para o setor. Essas questões lógicas precisam ser esclarecidas. Mas para isso é preciso haver o diálogo”, finalizou. Atualmente a liberação é válida de segunda a sexta-feira somente a partir das 17h. Já aos sábados e domingos a partir de 11h.

