A confirmação da Rede Globo de que comprou os direitos do livro “Indefensável — O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio”, da editora Record, é um dos assuntos mais comentados por internautas brasileiros nesta sexta-feira (10). O material, que trata do assassinato da modelo Eliza Samudio, em 2010, deve ser usado em uma série sobre crimes de repercussão no país.

Entre as pessoas que se manifestaram contra uma encenação sobre o homicídio pelo qual o Goleiro Bruno foi condenado, está a novelista Gloria Perez, que tuitou: “Só pode ser piada! E de mau gosto!”.

Até mesmo Juliana Paes, um dos maiores nomes da emissora, se manifestou, chamando seus seguidores no Instagram a compartilharem fotos com a hashtag #meuídolonãoéfeminicida. A atriz não cita a polêmica em torno da série da Globo, mas faz questão de relembrar o discurso feito pela jornalista baiana Jessica Senra, que criticou uma possível contratação de Bruno pelo Fluminense de Feira de Santana. Frente à repercussão negativa, o clube desistiu do goleiro, que cumpre pena em regime semiaberto.

Em apenas uma hora, a postagem de Juliana Paes teve mais de 42 mil curtidas:

De acordo com o colunista Leo Dias, do UOL, a Globo quer que o papel de Eliza Samúdio seja interpretado por Vanessa Giácomo. A diretora do projeto, Amora Mautner, disse ao colunista que o roteiro está nas mãos de Lucas Paraíso, o mesmo de “Sob Pressão”. Amora também esteve à frente da série Assédio, sobre os crimes do médico Roger Abdelmassih.

O mineiro Bruno Fernandes das Dores de Souza foi preso em 2010 por participação no sequestro e assassinato de Eliza Samudio, mãe de seu filho, Bruninho. Em 2013, foi condenado a 22 anos e três meses de prisão. Em julho de 2019, ele conseguiu progressão de pena para o semiaberto domiciliar.

Veja algumas postagens sobre a possível série em torno do caso Eliza Samúdio:

Pessoas reclamando que a Globo vai fazer uma série do goleiro Bruno. Tudo bem, ele fez uma coisa horrenda e tal. Ninguém lembra do caso OJ Simpson não? Quantas séries e documentários foram baseados naqueles acontecimentos? Ganhou até Oscar — Denny Domenico (@dennydom) January 10, 2020

a globo vai fazer uma mini série daquele goleiro bruno, parece q o povo pegou e esqueceu q ele matou a mulher. tenho é nojo do ser humano, quando nn é com a família deles, tá simplesmente nem aí — Pretaa (@withney0) January 10, 2020