O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, recebe nesta quarta-feira (19) o quarto avião com deportados dos Estados Unidos em 2020. São aguardados 94 passageiros. Só neste ano, cerca de 370 brasileiros que viviam irregularmente nos EUA desembarcaram no terminal mineiro, sendo a maioria de Governador Valadares, Ipatinga e Coronel Fabriciano, no Leste do Estado.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o voo fretado deve pousar no meio da tarde. O primeiro avião trazendo brasileiros chegou em dia 25 de janeiro, com cerca de 70 pessoas. O número exato não foi confirmado pela corporação. O segundo aterrisou em 7 de fevereiro com 130. Sete dias depois chegou a terceira aeronave, com 80 brasileiros.

Em outubro de 2019, houve mais um caso quando cerca de 70 pessoas desembarcaram no terminal da Grande BH, marcando a retomada de uma medida que não era aceita pelo país desde 2006. O Itamaraty alterou a política de trato de brasileiros no exterior, facilitando a deportação de cidadãos não admitidos pelos EUA.

Fronteira com o México

Conforme o Itamaraty, o número de imigrantes presos nos Estados Unidos tentando cruzar a fronteira pelo México aumentou mais de dez vezes no último ano fiscal norte-americano (outubro de 2018 a setembro de 2019), chegando a 17.900, contra 1.500 Em 2019, cerca de 850 mil pessoas de diversas nacionalidades foram presas pela mesma irregularidade nos EUA.

