As celebrações da Semana Santa estão sendo realizadas de forma virtual pelo segundo ano consecutivo em Belo Horizonte e região metropolitana. Sem a presença física de fiéis, o convite da Arquidiocese da capital mineira é para que as pessoas acompanhem as solenidades de casa, por meio de transmissões ao vivo nas redes sociais e pela TV Horizonte (confira como acompanhar abaixo).

Nesta Sexta-feira da Paixão (2), as cerimônias acontecem no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Grande BH, e na Catedral Cristo Rei, na capital mineira. Às 9h, foi realizada a Oração das Laudes. Mais tarde, às 15h, será celebrada a Ação Litúrgica, na Catedral Cristo Rei. Às 19h30, ocorre a Via Sacra, meditação do descendimento da Cruz – proferida pelo Arcebispo Metropolitano Dom Walmor Oliveira de Azevedo – e a procissão do Senhor morto.

No sábado (3) pela manhã, às 9h, será realizado o ofício das trevas, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Padroeira de Minas Gerais. À tarde, uma Celebração Eucarística da Vigília Pascal ocorre na Catedral Cristo Rei. Ambas com transmissão ao vivo e sem presença de público.

A missa do Domingo de Páscoa (4) será às 10h30, também na Catedral Cristo Rei. Confira:

Sexta-feira da Paixão:

15h – Ação Litúrgica – na Catedral Cristo Rei.

19h30 – Via Sacra, meditação do descendimento da Cruz, proferida por Dom Walmor Oliveira de Azevedo, e procissão do Senhor morto, com transmissão pelas redes sociais e pela TV Horizonte – no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Padroeira de Minas Gerais.

Sábado Santo

09h – Ofício das trevas presidido por Dom Walmor Oliveira de Azevedo, com transmissão pelas redes sociais e pela TV Horizonte – Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Padroeira de Minas Gerais.

18h15 – Celebração Eucarística – Solenidade da Vigília Pascal – Catedral Cristo Rei

Domingo de Páscoa

10h30 – Celebração Eucarística – Catedral Cristo Rei

Como acompanhar:

TV Horizonte – canal 30 (TV aberta) e pelo link.

Rádio América – AM 750.

Aplicativo da Rede Catedral.

Instagram (TV Horizonte e Rádio América): @tvhorizonteoficial e @radioamerica.

As cinco regiões episcopais que compõem a Arquidiocese de Belo Horizonte também preparam programação especial, com transmissão on-line. Todas as paróquias da região metropolitana estão orientadas a fazer celebrações sem a presença de público. Confira programação pelo link.

