Em meio ao agravamento da pandemia de Covid-19, as celebrações da Semana Santa em Belo Horizonte e região metropolitana são realizadas de forma virtual. O convite é para que os fiéis participem das solenidades de casa e, para isso, a Arquidiocese de BH transmite todas as solenidades ao vivo pela TV Horizonte e redes sociais.

Nesta Sexta-feira da Paixão (2), as cerimônias acontecem no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Grande BH, e na Catedral Cristo Rei, na capital mineira.

Às 9h, foi iniciada a Oração das Laudes. Mais tarde, às 15h, será celebrada a Ação Litúrgica, na Catedral Cristo Rei. Às 19h30, a Via Sacra, meditação do descendimento da Cruz, proferida por Dom Walmor, e procissão do Senhor morto. As cinco regiões episcopais que compõem a Arquidiocese de Belo Horizonte também preparam programação especial, com transmissão on-line. Todas as paróquias da região metropolitana estão orientadas a fazer celebrações sem a presença de público.

Veja a programação completa de hoje e como acompanhar ao vivo:

Sexta-feira da Paixão:

9h – Oração das Laudes, transmitida pelas redes sociais – Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Padroeira de Minas Gerais.

15h – Ação Litúrgica – na Catedral Cristo Rei.

19h30 – Via Sacra, meditação do descendimento da Cruz, proferida por Dom Walmor Oliveira de Azevedo, e procissão do Senhor morto, com transmissão pelas redes sociais e pela TV Horizonte – no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Padroeira de Minas Gerais.

Como acompanhar:

TV Horizonte – canal 30 (TV aberta) e pelo link.

Rádio América – AM 750.

Aplicativo da Rede Catedral.

Instagram (TV Horizonte e Rádio América): @tvhorizonteoficial e @radioamerica.

Leia mais:

Oração das Laudes é realizada na Basílica de Nossa Senhora da Piedade; veja ao vivo

Dom Walmor abençoa profissionais de saúde na tradicional Missa de Lava Pés em BH

Dom Walmor celebra Missa da Unidade pela primeira vez na Catedral Cristo Rei, em BH; veja fotos