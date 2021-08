Um homem foi esfaqueado durante uma briga generalizada em um espetinho em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, foram cerca de dez pessoas envolvidas na confusão, que teve chutes, socos e cadeiradas.

A vítima, de 46 anos, confirmou aos militares que chegou no local pouco depois das 20h de sábado (21). Ele se sentiu atraído por uma mulher, e começou a conversar com ela, mas percebeu que o interesse só exsitia porque ele estava em um carro de luxo - uma Land Rover, que estava carregada com uma moto aquática na carretinha.

Por esse motivo, o homem disse então que terminou a conversa. A mulher teria começado a dar socos nele, quando outro homem tentou agredi-lo com uma faca. A vítima tentou se defender, mas levou golpes no rosto e no antebraço.

O carro do homem, que estava próximo ao local, foi apedrejado, e ficou com janelas quebradas, além da lataria amassada. O proprietário do bar, que também teve prejuízos com a briga, explicou aos policiais que a vítima “mexeu” com a mulher, que estava acompanhada por um grupo de amigos. Eles teriam ficado irritados e foram tirar satisfação com o homem.

De acordo com a PM, ninguém soube identificar a identidade das pessoas envolvidas na confusão. Até o momento, ninguém foi preso.

Leia Mais:

Variante Delta do coronavírus já matou duas pessoas em Minas

Fiscal é morto a facadas durante tentativa de furto a supermercado de BH; veja vídeo