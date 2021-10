O prazo para participação na consulta pública do projeto de privatização do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), em Belo Horizonte, foi ampliado. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), o processo terminaria na última sexta-feira (22), mas agora irá se encerrar às 23h59 do próximo domingo (31). Cinco terminais e 17 estações do Sistema Move Metropolitano também estão incluídos na proposta.

O objetivo da consulta é receber opiniões, dúvidas e sugestões da população sobre o modelo elaborado para a privatização das unidades. Está prevista a concessão de 30 anos, com investimento de R$ 116 milhões e quase 3 mil empregos gerados.

A previsão do governo mineiro é que o edital de privatização seja publicado ainda em 2021. Com isso, os terminais podem ser repassados ao novo administrador já no primeiro semestre do próximo ano.

A documentação completa relativa à consulta pública, além do formulário de questionamentos e o regulamento com a forma de participação estão disponíveis no site da Seinfra e também na página da Unidade de PPP de Minas Gerais.

Interessados em participar da iniciativa devem entrar em contato exclusivamente pelo e-mail concessaoterminais@infraestrutura.mg.gov.br.

Leia mais:

Variante Delta já aparece em 93% das amostras analisadas em Minas; casos chegam a 1.107

Assembleia adia análise de projeto que altera base de cálculo de ICMS sobre combustíveis