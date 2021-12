Na véspera do Natal, consumidores lotam o hipercentro de Belo Horizonte em busca das derradeiras compras para a festa. O comércio na capital fecha às 18h desta sexta-feira (24) e só volta a abrir na segunda (27).

A falta de tempo para as compras antecipadas é a justificativa mais comum para quem deixou a tarefa para última hora. É o caso de Jaqueline Guimarães, de 39 anos, que enfrentou uma maratona ao percorrer o centro da capital em busca de presentes junto com o esposo.

"Estou trabalhando demais e o tempo tá bem corrido", conta Jaqueline, que afirma ainda que conseguiu poupar parte do 13º e que o marido está gastando mais dinheiro.

Para Amanda da Silva Teixeira, de 27 anos, o trabalho também atrapalhou o planejamento de fim de ano e ela só conseguiu se dedicar às compras no dia 24.

"Só tive tempo porque hoje é minha folga. Consegui comprar tudo, mas os preços não estão muito bons não, o 13º foi todo embora e ainda tem dívida para o ano que vem", conta.

Em outubro, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead), ligada à UFMG, divulgou uma pesquisa que apontava que 35% dos moradores de BH que recebem 13º salário pretendiam utilizá-lo para pagar dívidas.

Na mesma pesquisa, apenas 3% dos consultados afirmaram que o valor do salário adicional seria gasto em compras de fim de ano. Quem conversou com a reportagem, no entanto, está fazendo uso do benefício para presentear familiares e amigos neste Natal.

O grande movimento nas ruas do centro é um detalhe a mais na luta contra o tempo para garantir os presentes. Para Samara Oliveira, de 19 anos, a missão está sendo cansativa.

"Tá 'corridão' o fim de ano. Ainda não consegui comprar tudo, estou a três horas caminhando e ainda não consegui comprar tudo que eu queria", comenta Samara.

Samara, 19, corre contra o tempo para finalizar as compras.

O arrefecimento da pandemia anima os comerciantes, que esperam, neste Natal, um faturamento superior ao do mesmo período de 2019, antes do coronavírus, aponta pesquisa da Fecomércio-MG. Especialistas, no entanto, recomendam cuidado com as aquisições de fim de ano, especialmente para compradores compulsivos.

Não custa lembrar que o comércio só volta a funcionar em BH nesta segunda (27), mas padarias e farmácias são exceção e podem funcionar durante o fim de semana.

