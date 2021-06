Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, amplia, a partir desta segunda-feira (14), a campanha de vacinação contra a Covid-19. Serão imunizados os moradores de 57 e 58 anos, além de caminhoneiros, pessoas em situação de rua, trabalhadores dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e Centros de Especialização da Assistência Social (Creas), e população privada de liberdade.

A ampliação, conforme informou a prefeitura do município, foi possível após o recebimento de quase 29 mil doses enviadas pelo governo do Estado na sexta-feira (11). As datas para vacinação foram escalonadas, confira o calendário:

Segunda-feira (14) – Pessoas com 58 anos

Terça-feira (15) – caminhoneiros

Quarta-feira (16) – Pessoas com 57 anos

Os postos credenciados irão funcionar das 8h às 15h para aplicação da primeira dose. Já os demais grupos prioritários serão vacinados conforme agendamento da Central de Imunização. Os trabalhadores dos CRAS e CREAS devem aguardar orientações da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Saúde.

Requisitos para vacinação

Para garantir a vacina é preciso apresentar um documento com foto, CPF, um comprovante de endereço, não ter recebido qualquer outro imunizante nos últimos 14 dias, nem ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Para os caminhoneiros, é necessário comprovar vínculo com empresas sediadas em Contagem. Serão aceitos os seguintes documentos: carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade; ou carteira de sócio de cooperativa do transporte de carga (categoria de motorista); ou carteira de sócio dos sindicatos de transportes (categoria de motorista); ou comprovante de inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC). Todos deverão ser acompanhados da carteira de habilitação (para motorista categoria C ou E).

Os profissionais autônomos devem apresentar um comprovante de prestação de serviço para empresas do município.

Locais de vacinação

Regional Eldorado

CSU Eldorado – Drive Thru – (Rua Portugal, nº 30 – Eldorado)

UBS Jardim Eldorado (Rua Canafístula, nº 245 – Jardim Eldorado)

Escola Municipal Sandra Rocha (Rua Hum, nº 5 – Vale das Perobas)

Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz (Avenida Lisboa, n° 330 – Santa Cruz)

Umei Água Branca (Avenida Seis, nº 300 – Conjunto Água Branca)

Regional Industrial

Umei Professora Juvecir Maria de Freitas (Avenida Alvarenga Peixoto, 768 – Amazonas)

UBS Bandeirantes (Rua Oito, 20 – Santa Maria)

UBS Vila Diniz (Rua Osório de Morais, 957 – Vila Diniz)

UBS Jardim Industrial (Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)

Regional Nacional

Escola Estadual Ministro Miguel Mendonça (Rua Benjamim Constant S/N – Nacional)

Escola Municipal Professor Wancleber Pacheco (Rua Santo Antônio, 60 – Bairro Tijuca)

Anexo da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição (Rua Henriqueta Mendonça Rigolon, 40 – Nossa Senhora da Conceição)

Regional Petrolândia

Escola Municipal Izabel Nascimento (Rua Refinaria União, 194 – Petrolândia – Entrada pela Rua Oleoduto nº 200)

Regional Ressaca

Umei Beija-Flor (Rua Rubi s/n – ao lado da UBS São Joaquim – em frente ao número 803 – São Joaquim)

Escola Municipal Maria Silva Lucas, ao lado da UBS Laguna (Rua Bragança, 872 – Jardim Laguna)

UBS Arpoador (Rua Mariana, s/n – Arpoador)

Regional Riacho

UBS Sesc (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)

Regional Sede

Umei Bernardo Monteiro – (Rua Wilson José de Souza, 30 Bernardo Monteiro)

Escola Municipal Eli Horta – (Rua Professora Neuza Rocha, 406 – Centro)

UBS Praia – (Rua do Registro, nº 1676 – Praia)

Regional Vargem das Flores

Escola Municipal Vereador José Ferreira de Aguiar (Rua Picassu, 275 – Icaivera)

Umei Nova Contagem (Rua VL6, 789 – Nova Contagem)

