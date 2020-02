Os moradores do Morro dos Cabritos, no bairro Colorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que tiveram suas casas condenadas por risco de desabamento, receberão uma bolsa-moradia no valor de R$ 700 da prefeitura.

O valor será pago a 500 moradores que tiverem suas casas vistoriadas no período entre essa terça-feira (11) e este sábado (15) e validadas pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e pela Subsecretaria Municipal de Habitação.

O pagamento e a demolição dos imóveis ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma:

- Vistorias feitas e validadas nos dias 11 e 12: pagamento na quinta-feira (13);

- Vistorias feitas e validadas entre os dias 13 e 15: pagamento na segunda-feira (17).

De acordo com a prefeitura, as famílias que receberem a bolsa-moradia deverão desocupar as casas até este domingo (16). Em seguida, os imóveis condenados, cujas famílias já tenham recebido o auxílio, serão demolidos no decorrer da próxima semana (de 17 a 21 de fevereiro).

