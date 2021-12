Moradores de Contagem, na Grande BH, ganharão mais um reforço na campanha de vacinação contra a Covid-19. A partir deste fim de semana, o "Carro da Vacina" vai atuar para garantir a complementação do esquema vacinal na cidade.

A estreia será no sábado (18), na Feira do Eldorado. No domingo (19), será a vez da Feira do Amazonas. Nas noites de domingo e segunda-feira (20), moradores que forem curtir a programação do Natal de Luz da cidade também poderão colocar a vacinação em dia.

De acordo com a Prefeitura, "inicialmente, o Carro da Vacina estará nas feiras e nos eventos com maior concentração de pessoas, posteriormente, a ideia é percorrer vilas e comunidades, bem como regiões mais afastadas do município".

Serão oito veículos adaptados para levar equipes a cada uma das oito regionais de Contagem. Para receber a dose no Carro da Vacina, é necessário levar documento de identificação, CPF, comprovante de residência e cartão de imunização.

Vacinação

Ainda de acordo com a prefeitura de Contagem, 87% dos moradores acima dos 12 anos receberam a primeira dose dos imunizantes, 79% estão com segunda dose e 9% com a de reforço. Para a diretora de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, Kacilda de Assis, ainda é preciso melhorar muito os números.

"Essa é mais uma ação para incentivar a vacinação contra a Covid-19 e garantir o acesso da população mais vulnerável à imunização. Não basta tomar a primeira dose para ficar protegido. É fundamental tomar a segunda dose e também a dose de reforço", afirma.

Confira os públicos atendidos pelo Carro da Vacina:

Primeira dose para pessoas a partir de 12 anos

Segunda dose

Dose de reforço para maiores de 18 anos que tomaram a segunda dose há cinco meses

Dose de reforço para pessoas imunossuprimidas a partir de 18 anos com 28 dias da segunda dose

Cronograma do Carro da Vacina

Sábado (18)

9h às 13h – Feira do Eldorado (av. João César de Oliveira)

Domingo (19)

9h às 13h – Feira do Bairro Amazonas (rua Tiradentes)

17h às 22h– Natal de Luz – Show da Orquestra Mineira de Rock – Espaço Popular (escadaria da Igreja São Gonçalo)

Segunda-feira (20)

17h às 22h – Natal de Luz – Show 14 BIS – Espaço Popular (escadaria da Igreja São Gonçalo)

Leia mais:

Fundador da Cervejaria Albanos fará a ‘trilha de Telê Santana’ em homenagem ao Galo

Justiça suspende saída temporária de mais de 300 presos durante o Natal em BH