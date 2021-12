Após uma temporada regada a títulos para o Galo – Campeonato Mineiro, Brasileirão e Copa do Brasil –, alguns atleticanos começam a cumprir suas promessas ou promover suas homenagens. É o caso de Rodrigo Ferraz, sócio fundador da Cervejaria Albanos e da plataforma Fartura Gastronomia.

O empresário iniciou na manhã desta quinta-feira (15), horas depois da conquista do torneio nacional mata-mata, uma trilha a pé até Congonhas.

"Estou aqui na BR-040 realizando o sonho do Telê Santana, maior técnico de todos os tempos, andando até Congonhas, à Igreja do Pires. Saí de Belo Horizonte às 5h da manhã, da Sede do Galo, e vou andar até meia-noite ou 1h da manhã para chegar a Congonhas”, enfatizou ele.

“Não é promessa, é uma homenagem à toda a torcida do Galo, à diretoria, ao time, ao técnico Cuca, aos ‘4 R’s’, aos 50 anos do primeiro título. Tem 20 anos que não vou direito ao estádio, mas nunca deixei de acreditar e torcer”, completou.

⚽️🐔Sócio fundador da Cervejaria Albanos e da plataforma Fartura Gastronomia, Rodrigo Ferraz vai até Congonhas a pé para pagar a promessa após os títulos do @Atletico pic.twitter.com/DvR1oFUAOl — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) December 16, 2021

E estendeu a homenagem a todos que sofreram durante a pandemia da Covid-19. “A todo mundo que passou um aperto danado na pandemia, seja torcida do Cruzeiro, Flamengo, América ou qualquer time... Sofremos, mas acreditamos e vamos passar dessa", disse.

A trilha a Cogonhas foi uma promessa feita por Telê Santana depois da conquista do Brasileirão em 1971. O técnico Cuca afirmou recentemente que vai terminar o percusso feito pelo ex-comandante do Galo, após autorização da família do saudoso treinador.

Leia mais:

Campeão brasileiro e da Copa do Brasil, Atlético poderá conquistar três títulos nacionais em 80 dias

Ricardo Guimarães fala em ‘redenção’ no Atlético e diz que o Galo está ‘atento ao mercado’

Torcedores atleticanos amanhecem na sede de Lourdes após bicampeonato da Copa do Brasil