Após a segunda conquista nacional em menos de um mês, torcedores do Atlético invadiram a madrugada mais uma vez, agora para comemorar o bicampeonato da Copa do Brasil. Passava das 9h desta quinta-feira (16), quase 12h do jogo, e ainda tinha gente celebrando mais uma vitória atleticana.

O garçom Matheus Perdigão, de 18 anos, ainda não voltou para casa. Ele saiu do trabalho no começo da noite dessa quarta-feira (15), e desde então não para de festejar na porta da sede do clube, no bairro de Lourdes, região Centro-Sul de BH. "Depois do trabalho, vim para a sede curtir com a galera, e aqui estamos até agora", afirmou.

Torcida do Galo amanheceu na sede de Lourdes

Assim como Matheus, diversos atleticanos continuam a festa na sede e prometem não parar tão cedo. Para eles, não é só pela alegria do título, mas um sentimento de gratidão pela grande fase vivida pelo clube.

"Foram vários anos sofrendo, mas nós pedimos um time e agora ganhamos uma seleção. Quem é torcedor conhece a sensação", comemorou o garçom.

