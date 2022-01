A prefeitura de Contagem vai intensificar a imunização de crianças contra a Covid-19, neste fim de semana, com uma “super vacinação”. Para atrair à atenção do público infantil e dos pais ou responsáveis, a programação conta com a presença do Zé Gotinha, da Maria Gotinha e de outros super-heróis para alegrar e distrair os pequenos que esperam a hora da vacina. O evento faz parte da campanha "Liga da Vacina" e pais podem levar os filhos fantasiados dos personagens favoritos.

Crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência permanente, crianças indígenas e quilombolas, e também os pequenos de 9 a 11 anos que não possuem comorbidades podem receber a primeira dose. A expectativa é que mil crianças sejam vacinadas durante os dois dias, nas regiões do Eldorado e de Nova Contagem.

Devido à baixa adesão da vacinação infantil, a secretaria municipal de saúde está intensificando as ações, com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância da vacinação das crianças contra a doença.

Vacinação infantil

Contagem já recebeu quase 7 mil doses de vacinas destinadas às crianças, com os imunizantes da Pfizer e da CoronaVac.

Para vacinar as crianças, é necessário apresentar certidão de nascimento ou identidade da criança, carteira de identidade dos pais ou responsáveis e cartão da vacina.

No caso das crianças, que os pais ou responsável legal não consiga acompanhar a vacinação, a imunização deverá ser autorizada por um termo de consentimento por escrito, por um maior de 18 anos.

Até esta quinta-feira (27), Contagem imunizou, com a primeira dose, 4% do público infantil.

Super vacinação da "Liga da Vacina"

Sábado (29)

Horário: 8h às 14h

Local: Salão da Igreja Universal do Reino de Deus

Endereço: Avenida VP1, 1.515, esquina com a rua Ápio Cardoso.

Domingo (30)

Horário: 9h às 13h

Local: Parque Ecológico do Eldorado

Endereço: Rua Paineiras, 753, Eldorado



