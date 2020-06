Assim como aconteceu em Belo Horizonte, a cidade de Contagem, na região metropolitana, também recuou na flexibilização do comércio e terá apenas os serviços considerados essenciais funcionando a partir de segunda-feira (29). O anúncio foi feito pela assessoria de imprensa do município nesta sexta-feira (26).



De acordo com a Prefeitura de Contagem, a medida foi tomada pelo Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Covid-19 da cidade devido ao aumento dos números relacionados à doença no Estado e no município.

Entre 1º de junho e esta sexta-feira, os casos de novo coronavírus mais do que triplicaram em Contagem. O número de pessoas infectadas saltou de 251 para 871 - crescimento de 247%. Já as pessoas que perderam a vida por Covid-19 subiu de 10 para 37 - aumento de 270%.

A administração informou que os estabelecimentos que podem abrir a partir de segunda são os mesmos que foram diivulgados na Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo do Estado de Minas Gerais, do dia 22 de março.

Serviços e estabelecimentos que podem abrir em Contagem a partir de segunda:

– indústria de fármacos, farmácias e drogarias;

– fabricação, montagem e distribuição de materiais clínicos e hospitalares;

– hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, padarias, quitandas, centros de abastecimento de alimentos, lojas de conveniência, de água mineral e de alimentos para animais;

– produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;

– distribuidoras de gás;

– oficinas mecânicas e borracharias;

– restaurantes em pontos ou postos de paradas nas rodovias;

– agências bancárias e similares;

– cadeia industrial de alimentos;

– atividades agrossilvipastoris e agroindustriais;

– serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados, tais como gestão, desenvolvimento, suporte e manutenção de hardware, software, hospedagem e conectividade;

– construção civil;

– setores industriais.