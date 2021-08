Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai aplicar, a partir desta segunda-feira (16), a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em moradores de 30 a 26 anos. Cada idade será atendida em um dia da semana até a próxima sexta (20).

Para isso, o município dará continuidade ao “super mutirão de vacinação”, iniciado no fim da semana passada com a imunização de pessoas de 30 anos.

Confira como ficou o novo calendário:

Segunda-feira (16) – Pessoas a partir de 30 anos

Terça-feira (17) – Pessoas a partir de 29 anos

Quarta-feira (18) – Pessoas a partir de 28 anos

Quinta-feira (19) – Pessoas a partir de 27 anos

Sexta-feira (20) – Pessoas a partir de 26 anos.

Para receber a aplicação é preciso apresentar um documento de identidade com foto e CPF, um comprovante de endereço no próprio nome ou uma declaração de moradia que pode ser retirada na Unidade Básica de Referência do bairro, não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias, além de não ter tido a doença com início dos sintomas nos últimos 30.

Segundo a prefeitura, pessoas que fazem parte dos grupos prioritários atendidos e que ainda não foram imunizadas, também podem procurar os postos de vacinação, assim como aqueles que já estão no prazo para receber a segunda dose. Estes devem comparecer aos locais no dia agendado no cartão.

No município, a vacina está sendo administrada das 8h às 15h, nas unidades de Saúde credenciadas, e das 15h às 21h, nos shoppings Contagem e Big. Confira os endereços abaixo:

Shoppings:

Shopping Contagem – drive thru (15h às 21h): estacionamento G1, avenida Severino Ballesteros, 850 – Cabral

Big Shopping – lojas 210/211 e 284 (15h às 21h): avenida João César de Oliveira, 1.275 – Eldorado

Regional Eldorado (8h às 15h)

CSU Eldorado – (rua Portugal, 40 – Eldorado)

UBS Jardim Eldorado (rua Canafístula, 245 – Jardim Eldorado)

UBS Parque São João (rua Sete, 54 – Parque São João)

UBS Água Branca (avenida Seis, 20 – Conjunto Água Branca)

Salão Paroquial da Igreja Santa Cruz (avenida Lisboa, 330 – Santa Cruz)

Regional IndustriaL (8h às 15h)

CSU Amazonas (rua Tiradentes, 2.031- Amazonas)

UBS Vila Diniz (rua Osório de Morais, 957 – Vila Diniz)

UBS Jardim Industrial (rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial)

Regional Nacional (8h às 15h)

Escola Estadual Ministro Miguel Mendonça (rua Benjamim Constant S/N – Nacional)

Escola Municipal Professor Wancleber Pacheco (rua Santo Antônio, 60 – Tijuca)

Anexo da Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição (rua Henriqueta Mendonça Rigolon, 40 – Nossa Senhora da Conceição)

Regional Petrolândia (8h às 15h)

Centro Pastoral da Paróquia Jesus Operário (rua Refinaria Cubatão 263 - Petrolândia)

Regional Ressaca (8h às 15h)

UBS São Joaquim (Rua Rubi, 803 – São Joaquim)

UBS Jardim Laguna (Rua Bragança, 872 – Jardim Laguna)

UBS Arpoador (Rua Mariana, s/n – Arpoador)



Regional Riacho (8h às 15h)

UBS SESC (Rua Padre José Maria Deman, 805 – Novo Riacho)

Regional Sede (8h às 15h)

UBS Praia (rua do Registro, nº 1676 – Praia): somente às quartas-feiras.

UBS Bernardo Monteiro (rua Wilsom José de Souza, 40 – Bernardo Monteiro): somente às quintas-feiras.

Escola Eli Horta (rua Professora Neuza Rocha, 406 – Centro):todos os dias da semana

A partir de segunda-feira (16) a vacinação mudará da Escola Eli Horta para o antigo Fórum, na avenida João de Deus Costa 42, Centro.

Regional Vargem das Flores (8h Às 15h)

Paróquia São Judas Tadeu – (rua VL5, 55 – Nova Contagem)

Farmácia Distrital Vargem das Flores II (rua João Luiz de Faria, 142– Darcy Ribeiro)

