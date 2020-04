A contraprova dos exames de 50 funcionários e 17 pacientes do Hospital Risoleta Tolentino Neves, na região Norte de Belo Horizonte, deram negativo para Covid-19, informou a unidade de saúde. Testes realizados nessas pessoas tinham dado positivo, mas precisaram ser refeitos porque teriam tido problemas. Outras oito amostras, que antes tinham sido inconclusivas, também se mostraram livres da doença.

De acordo com a diretora-geral do Risoleta Neves, Alzira Jorge, o laboratório responsável pela testagem comunicou, na última terça-feira (14), a necessidade de revisar a metodologia utilizada. “Pois poderia haver falsos-positivos entre esses resultados”, disse a gestora.

Para refazer os testes, conforme Alzira, novos protocolos foram utilizados. Ao todo, 74 amostras foram reavaliadas.

Repercussão

A divulgação de que 15% dos trabalhadores do Risoleta Neves, vinculado à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), estariam infectados com o novo coronavírus gerou apreensão entre os funcionários e pacientes. Na última quarta-feira (15), o secretário de Estado de Saúde (SES), Carlos Eduardo Amaral, informou que todos os testes tinham apresentado problemas e seriam refeitos.

No mesmo dia, um colaborador do hospital disse ao Hoje em Dia que a evolução dos casos teria começado há cerca de uma semana, quando foi realizada uma cirurgia (sem relação com a Covid-19) em uma mulher que estaria com a doença sem os médicos saberem.

“Fizeram uma cirurgia e não sabiam que a paciente estava com coronavírus. Quando o médico foi fazer um teste (de Covid-19) deu positivo. Depois, um outro cirurgião ficou mal, provavelmente com a doença. A coordenação exigiu que o hospital fizesse teste em todos os cirurgiões. Quando perceberam, viram que vários profissionais, de vários setores, estavam contaminados. A doença foi se espalhando”, contou o funcionário.

