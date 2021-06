A Copasa prorrogou a campanha de renegociação de dívidas até 10 de julho. O beneficiário da categoria comercial poderá pagar as contas atrasadas sem entrada, sem cobrança de juros e multas de forma parcelada, em até 24 vezes. Já o cliente da tarifa social tem a opção de dividir as faturas em até 36 meses, com entrada de 5% ou uma média dos últimos 12 meses.

Para conseguir o benefício, é necessário estar inscrito no CadÚnico, do governo federal, e fazer o cadastramento na Copasa pelo site. Ao ser aprovado, a pessoa terá direito à Tarifa Social, um benefício para as famílias de baixa renda que reduz em até 40% as faturas dos serviços de água e esgoto.

Já as condições para os empresários cadastrados na categoria comercial têm objetivo de assegurar opções de pagamentos dos débitos e permitir que os comércios que estão inadimplentes possam regularizar a sua situação para manter ou restabelecer o fornecimento de água. Essa opção de parcelamento, em 12 vezes sem juros e sem entrada, também foi prorrogada no mesmo prazo.

Mais opções

Para as demais categorias (residencial, industrial e pública), a campanha de renegociação de dívidas prevê a entrada de 5% do total do débito ou a média dos últimos 12 meses, e o restante parcelado em até 24 parcelas, com juros.

Os clientes com fornecimento de água suspenso podem renegociar as dívidas pela Agência Virtual. Em seguida, basta solicitar on-line o restabelecimento do fornecimento de água.

Corte de água

Para os clientes da Tarifa Social, a Copasa não está efetuando suspensão no abastecimento na pandemia. Para os demais, a paralisação ocorre após emissão de fatura com o vencimento estipulado, caso os usuários não façam o pagamento. A pessoa recebe um aviso de débito, com prazo, alertando sobre a conta vencida e sobre o corte. Passado o período estipulado, haverá interrupção no fornecimento.

