O corpo do motorista de aplicativo Luiz Antônio da Silva Rodrigues será sepultado nesta sexta-feira (10) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O jovem, de 25 anos, estava desaparecido desde a sexta-feira (3) e encontrado morto na tarde de ontem às margens da BR-040, em Nova Lima, também na Grande BH, com ferimentos no pescoço..

Segundo a Polícia Militar, um lavrador que trabalhava em uma plantação de bambu localizou o corpo entre as plantas, já em estado avançado de decomposição. A confirmação da indentificação do rapaz foi feita pela família, que reconheceu o corpo no Instituto Médico Legal (IML) de BH.

Amigos e familiares poderão se despedir de Luiz no Cemitério Parque Renascer, no Bairro Chácara Boa Vista, a partir do meio-dia. O sepultamento está marcado para as 13h.



Investigação

Na madrugada desta quinta, o carro de Rodrigues foi encontrado no bairro Ziláh Spósito, na região Norte de Belo Horizonte, em uma ocorrência que, segundo a PM, não está ligada ao desaparecimento.

Desde o fim de semana, o motorista vinha sendo procurado pela Polícia Civil

O veículo estava em frente à casa de um homem suspeito de ser o chefe do tráfico de drogas no Ziláh Spósito. O paradeiro do automóvel foi dado por dois homens, de 22 e 27 anos, que foram detidos suspeitos de envolvimento com o tráfico.

Sumiço

O último contato de conhecidos do motorista com ele foi feito na manhã do último sábado (4), por telefone. Fernando Rodrigues, pai dele, diz que o jovem mandou uma mensagem à namorada, dizendo que iria desligar o celular porque estava cansado, e dormiria.

O pai tinha falado com o filho na noite de sexta (3), na última vez que foi visto. “Liguei pra ele depois daquela chuva forte para ver se estava tudo bem. Ele disse que sim e que iria trabalhar a noite toda", contou o pai. Rodrigues costumava rodar pelo aplicativo em horários noturnos.

Uber

Em nota, a Uber disse que lamenta a morte de Luiz e a violência. Confira:

"​É com enorme tristeza que a Uber recebe a notícia sobre a morte do motorista parceiro Luiz Rodrigues. É lamentável que a violência que permeia nossa sociedade tenha feito mais uma vítima e nossos sentimentos de pesar estão com os familiares e amigos de Luiz nesse momento. Esperamos que os autores desse crime não fiquem impunes e sejam levados à Justiça o mais rapidamente possível. A empresa permanece à disposição das autoridades para apoiar as investigações, nos termos da lei."



