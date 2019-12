O Corpo de Bombeiros informou, neste domingo (29), que localizou os corpos de duas meninas, de 5 e 8 anos, e de um idoso de 60 anos que haviam desaparecido no lago de Furnas, depois de um acidente no barco em que estavam, na sexta-feira (27).

O acidente aconteceu em Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas. O barco onde estava a família de Franca (São Paulo) virou. Morreram três adultos e duas crianças. Eles estariam sem colete salva-vidas no momento do passeio.

Outro acidente em Furnas

No dia 15 de dezembro também houve registros de afogamento no lago de Furnas, mas em Três Pontas, no Sul de Minas. Neste caso, dois garotos, de 11 e 17 anos, ainda são procurados pelo Corpo de Bombeiros. Este domingo (29) marca o 15° dia de buscas.

De acordo com a corporação, o barranco estava molhado no dia do afogamento e o menino de 11 anos escorregou e caiu no rio. O tio dele entrou na água para salvá-lo e quase conseguiu, mas o adolescente também caiu na água enquanto tentava salvar o primo. Apenas o adulto conseguiu chegar às margens.