Os Correios em Minas Gerais promovem nos dias 24 e 26 de maio, o leilão de cem motos e 14 veículos utilitários. Para atender as orientações dos órgãos de saúde durante a pandemia, o processo será realizado por meio eletrônico.

O edital está disponível no site e o leilão sera realizado na plataforma licitações-e. Os interessados devem acessar as abas Acesso à informação/Licitações e contratos/Licitações/Licitações Correios para obter mais informações. O item 5 do edital traz o regulamento operacional para participar do certame.

Na próxima segunda-feira (24) serão leiloadas as motos e na quarta-feira (26) os carros.

Mais informações podem ser obtidas no telefone (31) 3431-0631.