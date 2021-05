Belo Horizonte recebe, nesta segunda-feira (10), a segunda remessa de vacinas da Pfizer, imunizante contra a Covid-19. Mais de 112 mil doses serão recebidas às 20h20 no Aeroporto Internacional em Confins, na Região Metropolitana da capital mineira.

A aeronave com 112.434 vacinas sairá de Guarulhos, em São Paulo e o lote será encaminhado à Central de Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), na capital mineira.

Na semana passada, Belo Horizonte já havia recebido o quantitativo de 50.310 doses do fabricante e ampliou a campanha de vacinação. Com isso, a nova remessa dará continuidade à imunização de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente. Em nota, a PBH informou que agora aguarda informações sobre as vacinas que serão repassadas ao município e disse que fará a retirada das doses assim que autorizada. "Tão logo tenha este número, novos grupos serão anunciados".

