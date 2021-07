Belo-horizontinos de 36 anos podem se vacinar contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (29). O atendimento é das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 no drive-thru.

Para receber a primeira dose, o cidadão precisa apresentar comprovante de residência na capital e documento de identidade, além de seguir as seguintes orientações:



- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Os locais de vacinação são dinâmicos e passam por alterações diariamente por questões de logística. Os usuários devem ficar atentos e sempre checar os endereços antes de se deslocar aos pontos de imunização (clique aqui).

Repescagem

Os moradores de BH que não receberam a segunda dose no dia agendado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) terão 27 pontos de repescagem para completar a imunização. Esse público tem até uma semana após a convocação para comparecer aos postos.

Quem perder o prazo sem justificativa, vai para o fim da fila e terá que esperar a chegada de novas remessas e uma nova chamada. Os centros de saúde estão definidos por tipo de imunizante, para facilitar o acesso do usuário. Os endereços estão disponíveis no site.

Cronograma da semana

- Quinta-feira (29): moradores de 36 anos

- Sexta-feira (30): segunda dose para gestantes e puérperas com comorbidades; pessoas com Síndrome de Down; com deficiência permanente beneficiárias do BPC (todos com 18 anos ou mais) e com comorbidades de 59 anos

- Sábado (31): segunda dose para pessoas com comorbidades de 58 anos e 57 anos

Leia mais:

BH aplica 2ª dose contra Covid em pessoas com comorbidades e deficiência permanente; veja as datas

Indicadores da pandemia caem em Belo Horizonte e taxa de transmissão segue no controle