Cerca de 290 mil pessoas com comorbidades devem ser vacinadas contra a Covid-19 na próxima etapa da campanha de imunização em Belo Horizonte. O público terá acesso às doses a partir do mês de maio, mas o início da vacinação do grupo ainda não tem data definida pela prefeitura da capital mineira.

Seguindo orientação do Plano Nacional de Imunização (PNI), serão priorizadas as pessoas que tenham Síndrome de Down, sejam pacientes renais crônicos, gestantes e puérperas.

Os critérios, a documentação exigida e as datas de vacinação serão divulgadas no momento oportuno pela administração municipal. “A prefeitura aguarda o recebimento das doses e a estratégia de vacinação dependerá da efetiva entrega de novas remessas de vacinas”, disse em nota.

No município, cerca de 290 mil pessoas com comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde terão prioridade para imunização. Dentre as enfermidade definidas pelo PNI estão diabetes, obesidade grau 3, insuficiência renal, anemia falciforme e hipertensão arterial em diferentes estágios. Confira todas aqui.

