A circulação do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas (FVM), que liga o Espírito Santo a Minas Gerais, está temporariamente suspensa a partir deste domingo (28). O trecho entre Cariacica (ES) e Belo Horizonte, em ambos os sentidos, assim como entre Itabira e Nova Era seguem interrompidos até o próximo dia 4.

A medida, segundo a Vale, empresa que administra o trem, é voltada ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 e atende ao decreto 4848-R do Governo do Estado do Espírito Santo, publicado em 26/03, que determina a suspensão de transporte interestadual rodoviário e ferroviário de passageiros.

Os passageiros que tiveram as viagens canceladas poderão solicitar a remarcação ou reembolso do bilhete, sem custo adicional. Mais informações serão repassadas pelo Alô Ferrovias, no telefone 0800 285 7000, ou pelo site.

Essa não é a primeira vez que a circulação do trem é suspensa. No ano passado, o transporte também ficou interrompido por quase cinco meses, entre março e agosto. Desde então, vários protocolos de saúde foram adotados para evitar a transmissão da Covid-19 dentro dos vagões. Os assentos foram reduzidos para garantir o distanciamento entre os usuários e as áreas comuns, como banheiros, tiveram a limpeza intensificada.

