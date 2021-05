Cada vez mais pacientes de 50, 40, 30 e até 20 anos lutam pela vida nas UTIs. O avanço da Covid-19 entre os mais jovens é uma realidade preocupante em Minas. O início da vacinação em idosos ajuda a explicar a mudança no perfil das internações. Porém, as mutações que tornaram o vírus mais contagioso e o descuido de parte das pessoas são alertas constantes. Confira o comentário do editor do portal Hoje em Dia, Renato Fonseca.

