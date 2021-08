O Brasil registrou 31.142 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesse sábado (14), o dado eleva para 20.350.142 o número de pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia no país. Na sexta (13), o painel de estatísticas marcava 20.319.000 casos acumulados.

As mortes pelo novo coronavírus ao longo da pandemia aproximam-se de 570 mil. Em 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 926 novos óbitos, totalizando 568.788. Na sexta-feira, o painel de informações marcava 567.862 mortes acumuladas.



O balanço apontou também 585.840 pacientes em acompanhamento e 19.195.514 recuperados da doença.

Estados

Os estados com mais mortes pela covid-19 são: São Paulo (142.528), Rio de Janeiro (60.632), Minas Gerais (51.849), Paraná (36.432) e Rio Grande do Sul (33.752).



As unidades da federação com menos óbitos são Acre (1.807), Roraima (1.916), Amapá (1.936), Tocantins (3.605) e Sergipe (5.947).

