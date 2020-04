A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou, na última terça-feira (31), que as Unidades de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas (ILPIs) de Belo Horizonte receberão um aporte de R$ 3 milhões.

Os recursos serão repassados pelo Fundo Municipal do Idoso (FUMID), e vão reforçar as medidas de prevenção e de proteção social integral à pessoa idosa durante o período de isolamento social para contenção do contágio do Coronavírus.

De acordo com a PBH, cerca de mil idosos serão beneficiados em 28 instituições, sendo que a maioria das unidades é parceira da prefeitura.

Ainda seguno o órgão,cada unidade receberá o valor de R$ 3 mil por pessoa idosa para auxiliar na compra de produtos de limpeza, higiene e desinfecção, além de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os trabalhadores.

