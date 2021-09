Belo Horizonte não aplicou nenhuma dose de vacina contra a Covid-19 pertencentes aos lotes suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Conforme informou a prefeitura nesta segunda-feira (6), a capital recebeu 2.720 unidades de CoronaVac do lote 202107101H.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), os imunizantes não foram distribuídos para as unidades de saúde. Sendo assim, não houve aplicação na população.

Além disso, o Executivo garantiu que não há necessidade de suspender a vacinação em BH. Desta forma, os moradores de 33 e 32 anos poderão tomar normalmente a segunda dose do produto do Instituto Butantan nesta segunda-feira e na quarta (8), respectivamente.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o lote foi encaminhado às Unidades Regionais de Saúde (URS) e para a capital entre a última quarta-feira (1º) e sábado (4). São 21.520 vacinas.



Diante disso, a secretaria recomendou que a remessa seja mantida em quarentena até a liberação por parte da Anvisa. “A SES-MG aguarda orientação do Ministério da Saúde sobre as providências que devem ser tomadas caso alguma dose do lote já tenha sido utilizada para a imunização”, disse, em nota.

Das 1.252.200 doses da CoronaVac recebidas no sábado, 823.400 estão dentre os lotes com interdição cautelar, sendo 628.952 doses do 202108111H e 194.448 doses do 202108112H. Elas não serão distribuídas às URSs e nem aos municípios mineiros.

Entenda o caso

Por meio de ofício encaminhado na sexta-feira (3), a Anvisa foi comunicada pelo Butantan que o parceiro Sinovac, fabricante da CoronaVac, enviou ao Brasil 25 lotes, com 12.113.934 doses, envasados em fábrica que não foi inspecionada nem aprovada pelo órgão.

O Instituto informou, ainda, que outras 17 remessas, totalizando 9 milhões de unidades, também envasadas no local, estão em tramitação de envio e liberação ao Brasil. Nesses termos, configura-se em produto não regularizado, determinando a proibição da distribuição.

Listagem dos lotes:

Já distribuídos (12 milhões de doses):

IB: 202107101H, 202107102H, 202107103H, 202107104H, 202108108H, 202108109H, 202108110H, 202108111H, 202108112H, 202108113H, 202108114H, 202108115H, 202108116H e L202106038.

SES/SP: J202106025, J202106029, J202106030, J202106031, J202106032, J202106033, H202106042, H202106043, H202106044, J202106039, L202106048.

Em tramitação (9 milhões de doses):

IB: 202108116H, 202108117H, 202108125H, 202108126H, 202108127H, 202108128H, 202108129H, 202108168H, 202108169H, 202108170H, 2021081701K, 202108130H, 202108131H, 202108171K, 202108132H, 202108133H, 202108134H

