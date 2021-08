Os moradores de Belo Horizonte de 31 e 32 anos, completados até 31 de agosto, poderão se vacinar contra a Covid-19 a partir de quarta-feira (11). Além disso, a prefeitura antecipou a aplicação das mulheres com 33 para terça-feira (10). Não haverá divisão por gênero nessas faixas etárias.

Com o recebimento de novas doses, a vacinação do público feminino de 33 anos será antecipada e realizada no mesmo dia que do masculino, terça-feira (10). Na quarta-feira (11), serão imunizados todos os belo-horizontinos de 32 anos. Na quinta-feira (12), é a vez daqueles de 31.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h, para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para o drive-thru. Já aos sábados, o atendimento se encerra mais cedo, às 14h. Veja os endereços aqui.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Os públicos elegíveis para se vacinar no período da noite são exclusivamente os convocados para o dia em questão.

Segundo a PBH, como todo o grupo de comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e Síndrome de Down já foi convocado para a segunda dose, não haverá mais necessidade de realizar a vacinação de homens e mulheres da mesma faixa etária em datas diferentes.

Os convocados devem se vacinar nos locais listados para cada grupo e sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização. No momento da vacinação, é necessário seguir as seguintes orientações:

- Ser cidadão residente de Belo Horizonte

- Apresentar documento de identificação com foto

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Para que os usuários possam tomar a segunda dose é necessário levar o cartão de vacina, além de seguir as recomendações anteriores. Só poderão antecipar o reforço os moradores do grupo convocado em que a data marcada no cartão seja menor ou igual a 7 dias.

Confira o cronograma atualizado dos próximos dias:

Sábado (7): segunda dose para pessoas com comorbidades de 41 a 34 anos e primeira dose para mulheres de 34 anos

Segunda-feira (9): segunda dose para pessoas com comorbidades de 33 a 18 anos e repescagem de pessoas com comorbidades convocadas por faixa etária, além de gestantes e puérperas com comorbidades, com deficiência permanente e Síndrome de Down

Terça-feira (10): primeira dose para pessoas de 33 anos

Quarta-feira (11): primeira dose para pessoas de 32 anos

Quinta-feira (12): primeira dose para pessoas de 31 anos

