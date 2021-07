Belo-horizontinos de 63 anos receberão a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (7). Além desse grupo, moradores de 45 e 46 anos, completados até 31 de julho, também serão imunizados nesta semana. Veja o cronograma de aplicação e o serviço completo da campanha.

Para a conclusão do esquema vacinal, é necessário que o idoso apresente cartão de vacina, comprovante de residência, documento de identidade e CPF. Eles devem se vacinar exclusivamente nos locais listados pela prefeitura (veja os endereços aqui). Caso o usuário compareça em unidades diferentes, não será realizada a aplicação. O horário de funcionamento dos postos extras e fixos é das 7h30 às 16h30, e das 8h às 16h30 no drive-thru.

Por faixa etária

Na quinta-feira (8), é a vez daqueles com 46 anos. Depois, na sexta-feira (9), a população de 45. A expectativa da PBH é vacinar cerca de 56 mil pessoas. O atendimento será das 7h30 às 16h30 nos postos fixos e extras, e das 8h às 16h30 no drive-thru. Os locais serão divulgados no portal da prefeitura. Confira as orientações:

Ser cidadão residente de Belo Horizonte

Apresentar documento de identificação com foto

Não ter recebido vacina contra a Covid-19

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Cronograma da semana:

Quarta-feira (7): segunda dose de idosos de 63 anos

segunda dose de idosos de 63 anos Quinta-feira (8): pessoas de 46 anos

pessoas de 46 anos Sexta-feira (9): pessoas de 45 anos

2ª dose da CoronaVac

O público que, por alguma razão, não tomou a segunda dose da CoronaVac poderá se imunizar nos postos da capital em qualquer dia da semana. É necessário levar o comprovante de residência, cartão de vacina e identidade. O horário de aplicação é o mesmo dos outros públicos. No entanto, é necessário ficar atento aos endereços (clique aqui).

Leia mais:

'Repescagem' em BH só atrai 11% das pessoas sem 2ª dose da CoronaVac

Quase 10 mil doses de vacinas foram perdidas em Minas durante distribuição de lote