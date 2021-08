Belo Horizonte entra, nesta semana, na reta final da aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 na população adulta. De hoje (30) até sábado (4), a previsão é imunizar 82 mil pessoas. Ao mesmo tempo, haverá disponibilização do reforço para moradores de 56 a 59 anos, trabalhadores do transporte coletivo e da limpeza urbana e caminhoneiros.

Até o momento, mais de 1,7 milhão de pessoas receberam a primeira dose na capital. De acordo com a PBH, 40% do público-alvo já foi completamente imunizado – cerca de 880 mil. Outros 58 mil tomaram a Janssen, administrada em dosagem única.

Apesar da cobertura, muita gente ainda não voltou aos postos de saúde para garantir a proteção completa contra o coronavírus, mesmo em meio à ameaça da variante Delta.

Programação da vacinação em BH nesta semana:

Segunda-feira (30)

59 e 58 anos: 2ª dose

Terça-feira (31)

20 anos: 1ª dose

Quarta-feira (1°)

57 anos: 2ª dose

Quinta-feira (2)

Homens de 19 anos: 1ª dose / Trabalhadores

do transporte púbico e limpeza urbana: 2ª dose

Sexta-feira (3)

Mulheres de 19 anos: 1ª dose

56 anos: 2ª dose

Sábado (4)

18 anos: 1ª dose

Caminhoneiros: 2ª dose

Segundo o diretor de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica de BH, Paulo Roberto Lopes, 40 mil moradores estão com a segunda dose pendente – 25 mil da CoronaVac e 15 mil da AstraZeneca.

Mesmo com a recomendação do Ministério da Saúde de iniciar a proteção dos adolescentes após concluir a aplicação naqueles com mais de 18 anos, a prefeitura de BH ainda não tem data para iniciar a nova fase da campanha.

O mesmo vale para a terceira dose dos idosos e imunossuprimidos, anunciada pela pasta federal para a segunda quinzena de setembro. “Ainda não mandaram as doses nem nos informaram quando deveremos iniciar”, afirmou o gestor.

Divisão

Na quinta-feira (2), a capital voltará a dividir o público-alvo por gênero. Neste dia, serão protegidos os homens de 19 anos. Na sexta-feira, as mulheres. Já no sábado, a programação volta ao normal para aqueles com 18 anos, com os grupos masculino e feminino ao mesmo tempo.

