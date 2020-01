A chuva forte que atingiu várias regiões de Belo Horizonte provocou a interdição de ruas e avenidas nas regiões Centro-Sul, Barreiro e Oeste nesta quarta (29). Pelo menos 13 pontos estão com o trânsito bloqueado, segundo a BHTrans.

Uma das situações mais graves é na avenida Tereza Cristina, que já estava castigada pelos alagamentos do Ribeirão Arrudas. Desta vez uma cratera toma de quase toda a pista no sentido Via Expressa, logo abaixo do viaduto da avenida Amazonas.

No sentido bairro, a via está bloqueada entre a Amazonas e o Anel Rodoviário. Já no sentido Centro, o fechamento é entre o Anel e a via 210 e da via 210 em diante, há pelo menos outros cinco pontos de interdição.

Na alça de acesso à Amazonas, está proibido o tráfego de veículos.