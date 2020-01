A chuva forte que caiu sobre regiões de Belo Horizonte nesta terça-feira (28), fez com que vias das regiões Centro-Sul, Barreiro e Oeste ficassem com vias interditadas. Pelo menos 13 pontos estão com o trânsito bloqueado, segundo a BHTrans.

No centro, a avenida dos Andradas tem duas faixas interditadas em cada sentido entre a rua dos Carijós e a alameda Ezequiel Dias. A ponte da avenida com a alameda também está bloqueada. Para sair da Ezequiel Dias para a avenida dos Andradas somente liberada pela direita. A avenida Bias Fortes, na esquina com rua São Paulo, tem apenas uma faixa liberada no sentido praça da Liberdade.

A rua São Paulo, que foi tomada por uma enxurrada durante a tempestade, também está fechada entre as rua Alvarenga Peixoto e a avenida Bias Fortes, no Lourdes. Três linhas de ônibus estão com itinerário desviados: 8101 (Santa Cruz/Alto Santa Lúcia), 8103 (Nova Floresta/Santa Lúcia) e 9101 (Alto Vera Cruz/São Bento). Estas linhas também estão tendo que fazer desvios na rua Marília de Dirceu, onde comerciantes ainda contabilizam os estragos com o alagamento. A via está bloqueada entre a avenida do Contorno e a rua Felipe dos Santos.

No bairro Cidade Jardim, a avenida Prudente de Morais está com trânsito precário entre a rua Santa Madalena Sofia e a avenida do Contorno. Mais à frente, e rua Santa Sofia e a avenida Arthur Bernardes, a via está totalmente interditada. As linhas 1170 (Santa Lúcia/Mangabeiras), 8101 e 8103 estão com itinerário alterado na região.

No bairro Luxemburgo, a rua Guaicui tem trânsito precário na esquina com a rua Júlio Nunes Guerra em condições precárias de circulação. Somente trânsito local está sendo liberado pela BHTrans.

No Sion, oito linhas de ônibus que passam pela BR-356 tiveram alterações em paradas e itinerário por causa de interdições na pista. A rodovia está bloqueada entre o BH Shopping e o Ponteio Lar Shopping no sentido centro e está com apenas duas faixas liberadas entre o BH Shopping e a rua professor Rodrigues Seabra.

🚧 VIA INTERDITADA

BR 356 entre BH Shopping e Rodrigues Seabra:

Sent centro: interditada entre BH Shopping e Ponteio.

Sent bairro: duas faixas liberadas.

Já na região Oeste, a avenida Teresa Cristina está com uma cratera que está tomando conta da pista no sentido Via Expressa logo abaixo do viaduto da avenida Amazonas. No sentido bairro, a via está bloqueada entre a Amazonas e o Anel Rodoviário. No sentido centro, o fechamento é entre o Anel e a via 210. Da via 210 em diante, há pelo menos cinco pontos de interdição. Na alça de acesso a Amazonas, está proibido o tráfego de veículos.

Após o deslizamento do barranco sob o Hospital Madre Tereza, a avenida Raja Gabaglia está com somente uma faixa liberada na altura da unidade de saúde, no sentido centro-bairro. Há muita lama no local, segundo a BHTrans.

No Estoril, há dois pontos com trânsito prejudicado. A ponte da rua Engenheiro Godofredo dos Santos entre as ruas Paulo Piedade Campos e Costa do Marfim tem interdição parcial. Já a avenida Engenheiro Carlos Goulart com Professor Mário Werneck está totalmente fechada. Linhas desviadas: 3250, 5201, SE02.

